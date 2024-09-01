Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил, что конец правления Владимира Зеленского наступит уже через несколько месяцев, возможно, даже до президентских выборов в США в ноябре. Своим мнением предприниматель поделился в социальной сети X.

«Украинское руководство теперь открыто признает неудачи в конфликте и обвиняет Запад в этом. Мы находимся всего в нескольких месяцах от конца режима Зеленского, возможно, даже до выборов в США», – говорится в сообщении бизнесмена.

По мнению Доткома, кандидат от демократов Камала Харрис и ее партия «потонут, словно Титаник». Он также предупредил, что стоит ожидать «крайних мер» и что может произойти «все что угодно».

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия сейчас находится на этапе окончательного разрешения украинского конфликта, который будет проходить без президента Владимира Зеленского и его администрации. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин был готов сесть за стол переговоров, однако теперь подобное невозможно из-за действий Зеленского.

Ранее экс-советник Кучмы заявил об агонии режима Зеленского.