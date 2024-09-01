Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху объяснил, почему ХАМАС не хочет сделки

Нетаньяху: убийство заложников ХАМАС доказывает, что он не хочет сделки

close
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после обнаружения в секторе Газа тел шестерых израильских заложников заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС не хочет осуществить сделку с властями Израиля. Его слова приводит РИА Новости.

«Тот, кто убивает заложников, не хочет сделки. Мы не отступим», — сказал он.

По словам Нетаньяху, правительство Израиля и он сам обязуются, что продолжат стремиться к сделке, которая вернет заложников.

Он отметил, что с декабря ХАМАС отказывается вести «настоящие переговоры».

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников ХАМАС, захваченных 7 октября, чьи тела нашли в районе Рафаха в секторе Газа. Всех их извлекли 31 августа из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа и вернули на израильскую территорию. По данным ведомства, среди них значится россиянин Александр Лобанов. Во вторник, 27 августа, израильская армия заявила о том, что в ходе специальной операции в секторе Газа был освобожден заложник.

Ранее Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками из-за уступок палестинцам.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами