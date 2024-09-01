Нетаньяху объяснил, почему ХАМАС не хочет сделки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после обнаружения в секторе Газа тел шестерых израильских заложников заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС не хочет осуществить сделку с властями Израиля. Его слова приводит РИА Новости.

«Тот, кто убивает заложников, не хочет сделки. Мы не отступим», — сказал он.

По словам Нетаньяху, правительство Израиля и он сам обязуются, что продолжат стремиться к сделке, которая вернет заложников.

Он отметил, что с декабря ХАМАС отказывается вести «настоящие переговоры».

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников ХАМАС, захваченных 7 октября, чьи тела нашли в районе Рафаха в секторе Газа. Всех их извлекли 31 августа из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа и вернули на израильскую территорию. По данным ведомства, среди них значится россиянин Александр Лобанов. Во вторник, 27 августа, израильская армия заявила о том, что в ходе специальной операции в секторе Газа был освобожден заложник.

Ранее Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками из-за уступок палестинцам.