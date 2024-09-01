В Кремле усомнились в предвыборных обещаниях Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предвыборные обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа, который обещал решить проблемные вопросы. Об этом он рассказал в интервью программе »Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о кандидатуре Трампа на выборах президента США.

31 августа Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании пообещал завершить «войны за рубежом» в случае своей победы на предстоящих выборах.

Политик также пообещал победить коррупцию в правительстве и «восстановить свободу слова» в США.

В ходе этого же выступления республиканец заявил, что ладить с Россией — это хорошо, а действующий президент США Джо Байден «растерял остатки разума».

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. От Демократической партии за пост главы государства будет бороться нынешний вице-президент Камала Харрис.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин удивился покушению на Трампа.