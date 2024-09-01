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Зеленского назвали «коррумпированным диктатором»

Журналист Боуз: Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный конфликт

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный глобальный конфликт. Об этом в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Человек, которого США и Европейский союз выдают за борца за свободу, на самом деле глубоко коррумпированный диктатор», — написал он.

Журналист также добавил, что теперь «Зеленский пытается втянуть нас в потенциально катастрофический мировой конфликт».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины намерен перевести конфликт с Россией в большую войну с участием Североатлантического альянса, чтобы войска НАТО воевали вместо него.

23 августа норвежский профессор и политолог Гленн Дизен предупредил, что мир движется к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гибридная война против России, которую развязали США и их союзники по НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Ранее в РФ заявили о высоких рисках прямого конфликта между ядерными державами.

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