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В Кремле высказались о предпочтительном кандидате на выборах в США

Песков заявил, что у РФ нет предпочтительного кандидата на выборах в США

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет предпочтительного кандидата на выборах в США. Интервью представителя Кремля ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«У нас нет кандидата, но, конечно, демократы более предсказуемы», — сказал Песков.

По его словам, то, что говорил российский лидер Владимир Путин о предсказуемости действующего президента США Джо Байдена, относится практически ко всем демократам, в том числе и к кандидату в президенты США Камале Харрис.

До этого Песков рассказал, что между Владимиром Путиным и Камалой Харрис не было ни одного контакта. По его словам, когда Путин встречался с действующим президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня 2021 года, на мероприятии не было Харрис. Пресс-секретарь президента отметил, что какого-либо вклада в отношения с Россией со стороны вице-президента США замечено не было, поэтому и оценку потенциальной кандидатуре на пост президента Кремль дать не может.

Ранее в Белом доме прокомментировали дальнейшую работу Байдена.

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Выборы в США — 2024
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