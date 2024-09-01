Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что во время президентства Джо Байдена отношения РФ и США «дошли до точки надрыва». Об этом он рассказал в интервью программе »Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин.

Песков отметил, что отношения между странами «дошли до точки надрыва, которая, наверное, приближалась неумолимо, но переполнила чашу терпения России».

Кумулятивный эффект от шагов Вашингтона по попранию интересов России превысил допустимые размеры, сказал пресс-серктарь президента. «Как раз период президентства господина Байдена — он и стал кульминацией всех этих процессов», — добавил Песков.

Также официальный представитель Кремля заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в настоящий момент в самой низшей точке за свою историю. При этом перспектив их улучшения пока не просматривается.

До этого Песков заявил, что страны Европы, ведомые Вашингтоном, «зашлись в конфронтационном экстазе».

В июне Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина вредят только его собственной репутации.

До этого глава Белого дома назвал Путина диктатором и непорядочным человеком.

Ранее в Кремле заявили, что действия ЕС в отношении активов РФ будут иметь последствия.