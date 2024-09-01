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Песков отметил рост вовлеченности США в украинский конфликт

Песков: США показывают тенденцию к росту вовлеченности в конфликт на Украине

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Maxim Shemetov/Reuters

США демонстрируют тенденцию к увеличению вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он отметил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, хоть и пытаются заявить об обратном.

В то же время Песков обратил внимание, что европейские страны заигрываются с огнем. Он заявил, что страны Европы, ведомые Вашингтоном, «зашлись в конфронтационном экстазе».

До этого Песков заявил, что многие западные страны «по уши залезли в конфликт на Украине». Таким образом он прокомментировал слова кандидата на пост главы США Дональда Трампа о том, что нападение украинских войск на Курскую область грозит третьей мировой войной.

По словам представителя Кремля, поводы для обеспокоенности есть, и к подобным «алармистским» заявлениям можно относиться с пониманием.

Ранее в МИД РФ высказались о наличии у ЕС «стоп-линий» в вопросе военной помощи Украине.

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