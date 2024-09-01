В Кремле заявили, что европейские страны заигрываются с огнем

Европейские страны заигрываются с огнем. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они заигрываются», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не заигрались ли они с огнем, как в ситуации с Донбассом, когда «Россия достаточно долго призывала к конструктиву, а в итоге ответила так, как многим не понравилось».

Также Песков заявил, что страны Европы, ведомые Вашингтоном, «зашлись в конфронтационном экстазе».

«Европейские страны отыгрывают ту роль, которая им отпущена США во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. И, конечно, это все будет для них иметь глубокие последствия. Они неизбежны», — добавил он.

29 августа Песков заявил, что действия Европейского союза в отношении активов РФ будут иметь последствия.

В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военной помощи Украине, речь идет о €1,4 млрд.

Ранее Боррель назвал атаку ВСУ на Курскую область «мужеством».