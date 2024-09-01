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В Раде заявили, что обвал фронта откроет РФ дорогу на Днепропетровскую область

Депутат Дубинский: обвал фронта откроет РФ дорогу на Днепропетровскую область

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил в своих социальных сетях, что обвал фронта в Донбассе из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область откроет российской армии дорогу на Днепропетровскую область.

«Если эта операция с войсковой точки зрения задумывалась для отвлечения российских войск с Донецкого фронта — этого результата добиться не удалось», — сказал он о курской операции.

По его словам, «обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет катастрофической ценой».

Он отметил, наступление ВСУ в Курской области представляет из себя только PR-акцию.

До этого один из создателей украинского военно-аналитического ресурса Deep State Роман Погорелый заявил, что командование Вооруженных сил Украины не владеет ситуацией на поле боя на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, российская армия из-за действий командования ВСУ смогла взять последнюю ключевую высоту перед Красноармейском (украинское название — Покровск). Также за несколько дней под контроль ВС России перешла Новогродовка.

Ранее в ВСУ признали огромное преимущество России под Покровском.

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Операция на Украине
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