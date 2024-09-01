МИД РФ: у России нет планов атаковать страны НАТО

У Российской Федерации нет планов атаковать натовскую территорию. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ, передает РИА Новости.

»Германия характеризует развертывание своих войск в Литве как «историческое решение», — указали в ведомстве, добавив, что «первые военнослужащие прибыли в апреле этого года, в 2025 году планируется объявить об официальной «активации» немецкой бригады».

Высокопоставленные военные чиновники Германии считают, что Россия в ближайшие пять-семь лет «может атаковать» натовскую территорию, заявили в МИД.

«Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет», — заключили в министерстве.

До этого стало известно, что в Литве недалеко от границы с Белоруссией началось строительство военной базы для постоянного размещения военнослужащих бундесвера. Это первый подобный случай со времени окончания Второй мировой войны.

Министр обороны Литвы Раймундас Вайкснорас заявил, что база создается «для успокоения населения» и «устрашения русских». Военный объект разместится в Рудинкае, недалеко от Вильнюса и всего в 20 километрах от границы с Белоруссией. Помимо контингента из 4000 военнослужащих на базе будут созданы условия для размещения и технического обслуживания танков и другой техники.

Ранее в Германии заявили о нарушении НАТО договора «2+4».