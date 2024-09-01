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Посол Финляндии выступила за сотрудничество с РФ

Посол Финляндии Лиивала заявила о необходимости сотрудничать с РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Новый посол Финляндии в РФ Марья Лиивала выступила за сотрудничество двух государств. Дипломат сделала соответствующее заявление в ходе интервью для газеты Iltalehti.

Она обратила внимание, что между Москвой и Хельсинки постоянно возникают вопросы, которые необходимо решать.

«У нас [в посольстве] есть представитель пограничной службы, представитель таможни и представитель Центральной криминальной полиции Финляндии, потому что существуют различные потребности, которые требуют практического сотрудничества», — пояснила Лиивала.

Кроме того, во время беседы с журналистами глава дипломатического представительства Хельсинки прокомментировала свое назначение на данную должность. Она назвала его интересной задачей и подчеркнула, что хорошо знакома с Москвой. Посол прожила в российской столице 40 лет, так как еще во времена СССР работала здесь гидом.

Лиивала родилась в 1964 году. В прошлом она занимала должности посла Финляндии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

В 2021 году дипломат возглавила департамент РФ, Восточной Европы и Центральной Азии в министерстве иностранных дел республики. При этом 1 сентября 2024 года она официально приступила к выполнению обязанностей в качестве посла Хельсинки в Москве.

Ранее финский профессор заявил, что Хельсинки нуждаются в новом дружественном договоре с Москвой.

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