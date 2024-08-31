В МИД РФ сочли, что Иран категорически не хочет поддаваться на провокации

Иранские власти не хотят втягиваться ни в какие боевые действия, но их пытаются провоцировать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает телеканал RT.

»Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия», — считает глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, ликвидация политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, который прибыл в Тегеран в качестве гостя правительства Исламской Республики Иран на церемонии вступления в должность нового президента - это, тоже провокация.

Он напомнил, что Иран не прореагировал на ситуацию, но заявил, что были нарушены его территориальная целостность и суверенитет.

Министр обратил внимание, что Западу нужно, чтобы Иран это «проглотил» и был готов к дальнейшим ситуациям, когда его будут подталкивать к необдуманным шагам.

До этого Иранский посол назвал спектаклем реакцию Израиля на удар по Голанским высотам.

Ранее Лавров оценил возможность завершения конфликта на Ближнем Востоке.