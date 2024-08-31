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Лавров оценил возможность решить силой палестинский конфликт

Лавров: РФ указывает Израилю на невозможность решить палестинский вопрос силой

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МИД РФ/РИА Новости

Россия в контактах с израильскими коллегами указывает на полную невозможность решить палестинский вопрос силой без каких-либо альтернатив. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для программы «Мосты на Восток» на телеканале RT.

«Мы пытаемся донести мысль о тупиковости попытки решить все силой без каких-либо альтернатив», — заявил глава российского МИД.

Лавров напомнил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с публичным заявлением, что его «не заботит создание палестинского государства», его интересует только безопасность Израиля как государства. Министр указал, что это заявление об отказе выполнять решение ООН.

Также Лавров выразил сожаления, что США потакает любым решениям Израиля и блокирует договоренности в Совете Безопасности ООН, которые вели бы к полноценному прекращению огня. Среди прочего глава российского МИД напомнил, что США постоянно поставляют в Израиль разного рода оружие, которые используются для дальнейшего насилия над палестинским народом.

До этого сообщалось, что солдаты израильской армии окружили крупнейшие медицинские учреждения в расположенном на Западном берегу реки Иордан городе Тулькарм. Речь шла о больницах «Аль-Исра» и «Табет». Сообщалось, что израильские военные ограничили в них доступ машин скорой помощи, тогда как одну из них солдаты остановили и подвергли обыску.

Ранее Нетаньяху пообещал применять «любые средства» для защиты Израиля.

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