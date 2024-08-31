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Украина попросила у США $800 млн и технику на восстановление энергетики

Свириденко: Украина попросила у США $800 млн на восстановление энергетики

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Anna Voitenko/Reuters

Украина передала США список необходимой для восстановления энергетической инфраструктуры техники и рассчитывает получить помощь в размере $800 млн. Об этом в соцсети Х написала министр экономики Украины Юлия Свириденко, комментируя поездку делегации Украины в Соединенные Штаты.

По ее словам, вопросы энергетики были «одной из ключевых тем» во время поездки в США. Украина передала американским властям список «критически важного оборудования, необходимого для немедленного ремонта энергетической системы».

По словам Свириденко, от обстрелов на Украине повреждено более половины энергетической инфраструктуры страны.

30 августа Минобороны РФ рассказало о массированном ударе по объектам Украины за неделю. Среди пораженных целей названы критически важные объекты энергетики.

В тот же день стало известно о планах по увольнению главы украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Его обвиняют в плохой организации защиты энергообъектов.

Ранее на Украине пообещали отключать свет круглые сутки.

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