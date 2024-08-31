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ЦИК во второй раз отказал в регистрации кандидату в президенты Молдавии от партии «Победа»

Кандидат в президенты Молдавии Боля сообщил о втором отказе ЦИК в регистрации

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Молдавский ЦИК отказал в регистрации кандидату в президенты Молдавии Василию Боле. Об этом кандидат от блока оппозиционных партий «Победа» рассказал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что это решение было принято заранее, а также выразил мнение, что отказ в регистрации произошел по надуманным причинам. По мнению Боли, действующий президент Молдавии Майя Санду боится честной конкуренции. Он подчеркнул, что собирается обжаловать решение ЦИК и продолжить борьбу за честные выборы.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии 29 августа отказала в регистрации инициативной группы. Замглавы ЦИК Павел Постикэ объяснил это связями независимого кандидата с партией. Он отметил, что у Боли еще есть время привести документы в порядок и повторно пройти процедуру регистрации. После этого Боля заявил, что планирует снова подать документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии.

Выбора президента Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз.

Ранее Илан Шор рассказал, от чего откажется Молдавия ради вступления в НАТО.

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