ЦИК во второй раз отказал в регистрации кандидату в президенты Молдавии от партии «Победа»

Молдавский ЦИК отказал в регистрации кандидату в президенты Молдавии Василию Боле. Об этом кандидат от блока оппозиционных партий «Победа» рассказал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что это решение было принято заранее, а также выразил мнение, что отказ в регистрации произошел по надуманным причинам. По мнению Боли, действующий президент Молдавии Майя Санду боится честной конкуренции. Он подчеркнул, что собирается обжаловать решение ЦИК и продолжить борьбу за честные выборы.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии 29 августа отказала в регистрации инициативной группы. Замглавы ЦИК Павел Постикэ объяснил это связями независимого кандидата с партией. Он отметил, что у Боли еще есть время привести документы в порядок и повторно пройти процедуру регистрации. После этого Боля заявил, что планирует снова подать документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии.

Выбора президента Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз.

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