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Политолог объяснил причины охлаждения отношений Сербии и России

Политолог Топорнин: отношения Сербии и России охлаждаются из-за давления ЕС

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Охлаждение отношений России и Сербии происходит из-за давления Евросоюза на Белград. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Политолог напомнил, что стремление к вступлению в Европейский союз — официальная позиция Сербии, многократно подтвержденная президентом страны Александаром Вучичем. В современных реалиях эта позиция вступает в противоречие с развитием контактов с Россией. Более того, ЕС «просит Сербию эти контакты ограничивать» и даже «намекает на возможность присоединения» к европейским санкциям. Чего Сербия пока не сделала и, насколько можно судить, не намеревается делать.

Топорнин отметил, что Сербия — небольшая страна с ограниченными ресурсами, и для поддержания рациональных отношений с окружающими государствами ей приходится лавировать.

31 августа президент Сербии Вучич заявил, что не разговаривал с Путиным с начала специальной военной операции на Украине. При этом, выступая на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Чехии он отметил, что Сербия не скрывает своих «традиционных связей» с Россией и не стыдится их.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Сербия все же введет санкции против России.

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