Лавров назвал высказывания Зеленского «простодушными и наивными»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «простодушными и наивными» признания президента Украины Владимира Зеленского о целях вторжения в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

В интервью телеканалу Лавров отметил, что ему «трудно судить», какие цели преследует Запад, поддерживая атаку Украины на Курскую область, так как у западных чиновников «очень изощренные мозги».

Лавров при этом остановился на высказываниях Владимира Зеленского, у которого, по его словам, «иногда проскакивают признания «по Фрейду». В частности, он вспомнил высказывания президента Украины о том, что захват пленных и квадратных километров нужен Киеву для последующих обменов.

«Это так простодушно и наивно», — сказал Лавров.

В том же интервью Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода. По словам главы МИД РФ, «чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться».

Ранее Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры о своей территории.