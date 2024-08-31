Лавров: Россия свою территорию ни с кем не обсуждает

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, заявил, что РФ свою территорию ни с кем не обсуждает. Его слова приводит RT.

«Какую цель и замысел они ставили, очень трудно судить», — сказал Лавров.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что это будет нужно для последующих обменов.

«Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно. Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем», — отметил Лавров.

29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области, разговоры об этом более неактуальны. Депутат Государственной думы Алексей Чепа отмечал, что формальный запрет на переговоры с Россией являются главными препятствиями начала мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее Зеленский раскритиковал план Китая по мирному урегулированию на Украине.