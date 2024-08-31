Пашинян рассказал, как нельзя говорить с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не та страна, с которой можно говорить на языке иронии или оскорблений. Его слова приводит ТАСС.

«Ни с одним государством, особенно с Россией, нельзя разговаривать, используя лексику иронии и оскорблений», — подчеркнул премьер.

Пашинян отметил, что между ним и российским лидером Владимиром Путиным сложились рабочие отношения, основанные на взаимном уважении.

Отмечается, что таким образом Пашинян ответил на вопросы армянского журналиста, который заявил, что РФ «бьется в конвульсиях», когда видит прогресс по мирному соглашению с Азербайджаном.

Также Пашинян рассказал, что у Армении сейчас нет вопросов относительно работы на территории страны российской военной базы. Год назад премьер Армении заявлял, что не заметил преимуществ в присутствии военных баз России на территории государства. По его словам, Ереван ищет новых партнеров поскольку РФ якобы «не смогла выполнить свои союзнические обязательства».

Ранее российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартноц, где несли службу последние 32 года.