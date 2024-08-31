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Лавров возглавит делегацию РФ на 79-й сессии Генассамблеи ООН

Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 79-й сессии ГА ООН

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому российскую делегацию для участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Также в состав делегации вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

15 июля глава МИД России прилетал в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, где в качестве председателя Совбеза ООН провел дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

Ранее Лавров рассказал, как Украина могла сохранить границы 1991 года.

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