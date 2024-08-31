МИД РФ обратился к международным структурам после атаки ВСУ на Белгород

Российское руководство призывает все профильные международные структуры осудить атаку украинских войск на Белгород. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

В заявлении подчеркивается, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по упомянутому городу является тщательно спланированной террористической акцией. При этом ее целью было устрашение мирного населения.

«Киевская клика еще раз расписалась в своей нацистской сущности», — добавили в ведомстве.

Также в публикации уточняется, что западные страны продолжают закрывать глаза на военные преступления Украины. Более того, они до сих пор снабжают Киев различными видами вооружений.

«Вновь призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления», — отметили в МИД РФ.

По словам представителей министерства, Москва будет рассматривать молчание по этому поводу как пособничество неправомерным деяниям Киева. Из заявления следует, что в будущем все организаторы и исполнители атаки на Белгород понесут наказание в соответствии с законом.

Белгород подвергся обстрелу со стороны украинских войск вечером 30 августа. Как сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ наносили удары при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire.

В результате атаки пострадали 46 человек, в том числе семеро детей. Еще пять человек спасти не удалось.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии раненых при атаке на Белгород.