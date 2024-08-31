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Песков рассказал о работе Путина с главами приграничных регионов

Песков: Путин держит под контролем социальное обеспечение приграничных районов

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину заявил, что Владимир Путин держит под личным контролем вопросы, связанные с социальным обеспечением в приграничных районах. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«В районах, где острая ситуация, президент держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением», — заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что речь идет о ежедневных или ежечасных контактах с главами регионов, руководителями социальных ведомств, МЧС, правоохранителями, строителями и другими.

По его словам, также президент отслеживает, как люди обстраиваются в пунктах временного размещения.

Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться вглубь Курской области. По данным Минобороны РФ, украинские военные атаковали позиции ВС России у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в ведомстве сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. 9 августа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей был введен режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в ЛДПР предложили обклеить бронированной пленкой окна школ и детских садов в Курске.

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