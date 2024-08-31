Пашинян заявил о готовности к встрече с Алиевым на границе Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для продолжения переговоров о мирном соглашении. Об этом Пашинян заявил на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Пашинян отверг предположения, что Армения отказалась от переговоров в Лондоне. По его словам, встречи предпочтительнее проводить в двустороннем формате, и это приносит результат.

«Когда созреет момент для проведения встречи на высшем уровне, это можно организовать на армяно-азербайджанской границе», — сказал глава кабмина Армении.

Пашинян подчеркнул, что Армения предлагает Азербайджану подписать уже согласованные пункты мирного соглашения и продолжать переговоры.

«Достигнутое соглашение должно быть подписано и ратифицировано, после чего можем продолжить обсуждение других вопросов», — сказал он.

31 августа Пашинян рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в ходе них он заявил российскому лидеру, что на данном этапе Армения предпочитает прямой диалог с Азербайджаном.

Ранее в России заявили о необходимости скорого заключения мира между Азербайджаном и Арменией.