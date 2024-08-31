Пашинян рассказал о переговорах с Путиным

Армения на данном этапе предпочитает прямые переговоры с Азербайджаном. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам премьера, Ереван работает с Баку в двустороннем формате и намерен это продолжать.

«Я открыто сказал об этом и президенту России во время нашего последнего разговора. Не исключаю, что будет и другой формат. Каждый вопрос в каждом конкретном контексте надо рассматривать отдельно», — заявил Пашинян.

27 июня МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению. Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что текст договора между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. По его словам, для дальнейшего развития диалога армянская сторона была вынуждена изъять из проекта положение и термины, связанные с Нагорным Карабахом.

21 июля Алиев назвал конституцию Армении причиной, по которой страны не могут заключить мирный договор. Для подписания документа нужно внести изменения в основной армянский закон, подчеркнул президент Азербайджана.

Ранее Путин заявил, что РФ готова принимать участие в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном.