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На Тайване арестовали экс-кандидата на пост главы администрации острова

Экс-кандидат на пост главы администрации Тайваня Кэ Вэньчжэ был арестован

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Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Прокуратура Тайваня арестовала Кэ Вэньчжэ, оппозиционного политика и бывшего кандидата на пост главы администрации острова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление возглавляемой политиком Тайваньской народной партии.

В партии рассказали, что прокуратура провела обыск в доме Кэ Вэньчжэ в пятницу с 7:00 по местному времени (2:00 мск), а в субботу в 0:30 (19:30 мск пятницы) политика доставили в Тайбэйскую районную прокуратуру, где до 2:00 (21:00 мск пятницы) проводился допрос.

В ходе допроса политик заявил, что отказывается продолжать допрос в ночное время, но прокуратура настаивала на обратном и приняла решение об аресте.

По данным Центрального информационного агентства острова, политик подозревается в коррупции. Как утверждает следствие, во время нахождения Кэ Вэньчжэ на посту мэра Тайбэя (2014–2022 годы) в проектную документацию девелоперского проекта Core Pacific City были внесены существенные изменения. В прокуратуре считают, что оператор проекта заплатила по меньшей мере 40 млн новых тайваньских долларов ($1,25 млн) для лоббирования своих интересов.

13 января избиратели Тайваня выбрали новым президентом 64-летнего Лая Циндэ. Обращаясь с трибуны к своим сторонникам, политик заявил, что итог голосования поможет «сохранить Тайвань на карте мира», свой результат он назвал «победой сообщества демократий». Лай также выразил готовность защитить остров от продолжающихся угроз и запугивания со стороны КНР. В Китае считают позицию избранного лидера «крайне опасной».

Кэ Вэньчжэ на выборах получил 26,46% голосов и занял третье место..

Ранее в США высказались о потенциальном конфликте с Китаем.

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