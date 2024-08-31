В России заявили о планах провести трибунал над властями и военными Украины

Планы по проведению трибунала над властями и военными Украины не изменились, возможен международный формат. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

«Ответственность за совершаемые преступления является важнейшим приоритетом, которую отстаивает Россия. Последовательность действий не изменена», — подчеркнул дипломат, добавив, что сроки проведения такого трибунала зависят от хода СВО.

По словам Мирошника, когда идет вооруженный конфликт с противником, которого поддерживают, оснащают вооружением и деньгами десятки стран, говорить о том, когда они предстанут перед судом, можно тогда, когда они понесут военное поражение.

Посол не исключил, что на трибунале могут присутствовать иностранные наблюдатели, — они могли бы следить за соблюдением порядка процедуры судебного заседания.

Мирошник подчеркнул, что все будет в надлежащее время и в нужном месте, в настоящий момент идет наработка возможных вариантов.

Ранее в Совфеде настояли над трибуналом против властей Украины.