Кеннеди-младший рассказал, как Трамп изменился после первого срока

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, поддержавший кандидата-республиканца Дональда Трампа, в интервью подкасту All In заявил, что экс-глава Белого дома значительно изменился после первого президентского срока.

«Если президент Трамп победит (...), люди увидят совсем другого президента Трампа, в отличие от того, каким он был во время первого президентского срока», — сказал он.

Кеннеди уточнил, что знает Трампа 30 лет, и бывший президент «изменился как личность». По словам Кеннеди-младшего, экс-резидент рассказал ему много интересных вещей о том, что сделал не так в прошлый раз.

По словам кандидата, сейчас Трамп интересуется своим наследием, хочет оставить после себя какие-то достижения и сделать США лучше.

23 августа Кеннеди-младший заявил, что исключит свое имя из бюллетеней в колеблющихся штатах, но останется в гонке. Он пояснил, что ранее пообещал снять свою кандидатуру, если станет спойлером (кандидатом, у которого нет шансов победить, но который оттягивает на себя часть голосов).

Ранее был раскрыт статус отношений Бена Аффлека и дочери Роберта Кеннеди-младшего.