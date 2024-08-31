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Генсек НАТО назвал наступление ВСУ на Курскую область законным

Генсек НАТО Столтенберг назвал наступление ВСУ на Курскую область законным

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Nathan Howard/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Welt am Sonntag заявил, что наступление ВСУ на Курскую область является законным.

Столтенберг подчеркнул, что Украина имеет право самостоятельно решать, как защищать свою территорию. В публикации отмечается, что это первый случай, когда НАТО поддержало вторжение украинских войск в российский регион.

Издание отмечает, что альянс впервые выразил одобрение вторжению украинских военных в Курскую область. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Украина не обсуждала с блоком свои намерения атаковать российский регион и что НАТО не участвовало в подготовке этой операции.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские силы прорвались на территорию региона. Министерство обороны регулярно сообщает о ходе боевых действий в этом направлении. В Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции, а в Курской и Белгородской областях дополнительно объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее в силовых структурах заявили о расправах ВСУ над жителями Курской области.

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