Трамп назвал Харрис дефективной

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его соперница от демократов дефективная и неспособна давать интервью. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп выразил удивление тем, что Харрис не дает много интервью. Он считает, что ей стоило бы просто давать интервью, даже если бы они выходили не слишком хорошими.

Он подчеркнул, что теперь видно, что «она — дефектный человек», а США «не нужен еще один дефектный человек на посту президента».

До этого Трамп назвал скучным первое интервью своей соперницы за пост главы государства Камалы Харрис телеканалу CNN.

Трамп заявил, что Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах предпримет попытку сделать из страны коммунистическое государство.

Экс-президент отверг критику в свой адрес по поводу личных нападок на свою соперницу Камалу Харрис вместо того, чтобы сосредоточиться на ее политической программе. Республиканец заявил, что очень зол на действующего вице-президента из-за того, что «она сделала со страной».

Ранее соседи Харрис заявили о готовности проголосовать за нее при необычном условии.