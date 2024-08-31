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Глава Еврокомиссии раскритиковала европейских политиков из-за Украины

Фон дер Ляйен: некоторые политики в ЕС «мутят воду» насчет Украины

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Francois Lenoir/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что некоторые политики внутри Евросоюза «мутят воду» в дискурсе об Украине и возлагают вину «не на захватчика, а на захваченных». Об этом сообщает Politico.

В связи с этим она задалась вопросом: «стали бы обвинять венгров во вторжении советских войск в 1956 году?». По ее мнению, поведение Кремля тогда было «незаконным и чудовищным».

До этого фон дер Ляйен обвинила Россию в перекрытии «газового крана» в Европу незадолго до начала российско-украинского конфликта. По ее словам, «источник безопасности» оказался «источником уязвимости».

Она отметила, что страх отключения электроэнергии в Европе не материализовался из-за помощи Соединенных Штатов, которые увеличили поставки ресурсов. Теперь же в Европе появилась собственная инфраструктура, считает фон дер Ляйен.

Также стало известно, что Украина с 1 января 2025 года планирует прекратить транзит российской нефти и газа в Евросоюз.

Ранее глава ЕК рассказала о планах Путина вернуть в Европу империи и автократии.

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