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Сийярто назвал противоречивыми слова властей Украины о транзите нефти через страну

Сийярто не захотел комментировать слова Подоляка о транзите нефти через Украину

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления украинских властей об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» противоречивыми и отказался их комментировать. Об этом он сказал на видео, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Из СМИ мы узнали о заявлении советника украинского президента, официальные сигналы ему полностью противоречат. До сих пор по всем официальным каналам мы получали от Киева заявления, что Украина выполняет свои обязательства по договорам и обеспечивает транзит нефти в Венгрию и Словакию. Мы эти официальные сигналы можем только принимать во внимание, а новости из СМИ комментировать не хотим», — сказал он.

30 августа глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев с 1 января 2025 года планирует прекратить транзит российской нефти и газа в Евросоюз (ЕС).

В этот же день Сийярто заявил о подготовленности Венгрии к отопительному сезону благодаря РФ.

В 2019 году украинская «Укртранснефть» и российская «Транснефть» заключили десятилетний договор о транзите нефти. Украина за это время должна получить $1,5 млрд доходов за прокачку топлива – в среднем это $150 млн в год. Россия, по данным Bloomberg, зарабатывает на поставках нефти через украинскую территорию около $6 млрд в год.

Ранее Сийярто встретился с главой «Газпрома».

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