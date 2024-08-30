Полянский заявил о небывалом размахе дезертирства в ВСУ

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что дезертирство из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) приобрело небывалый размах. Его слова приводит ТАСС.

«С начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тыс. дел по таким случаям. Только за первые шесть месяцев 2024 года, по данным офиса генпрокурора Украины, открыто почти 30 тыс. дел, что втрое больше, чем в 2022 году.», — рассказал дипломат.

При этом Полянский предположил, что в реальности число дезертиров может быть кратно больше, с чем, по его словам, согласны эксперты.

По словам дипломата, Украина продолжает участвовать в боевых действиях только благодаря западной помощи, однако, властям страны все труднее заставить население сражаться в ВСУ.

До этого в Генпрокуратуре Украины признали, что количество дезертиров из ВСУ увеличилось в десятки раз.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее вооруженные дезертиры из рядов ВСУ ограбили магазин под Харьковом.