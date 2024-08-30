Китай дал совет США по урегулированию конфликта на Украине

США вместо конфронтации и обвинений в адрес других государств должны работать вместе с другими странами над урегулированием украинского конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, слова которого передает ТАСС.

«США не только делают вид, что не видели и не слышали об усилиях Китая по продвижению мира, но и неоднократно делали ложные заявления и очерняли КНР в Совете Безопасности по вопросам Украины. КНР выступает резко против этого и абсолютно не приемлет», — заявил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по западным поставкам вооружений Киеву.

Гэн Шуан также добавил, что китайская сторона хотела бы посоветовать США объединить свои усилия с другими странами, в том числе с Китаем, вместо уклонения от своих обязанностей и создания конфронтации.

Накануне помощник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты и КНР не достигли прогресса в обсуждении украинского кризиса.

28 августа министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин выступает за дипломатическое урегулирование украинского кризиса и призывает США не перекладывать ответственность за этот конфликт на Китай.

Ранее в США высказались о потенциальном конфликте с Китаем.