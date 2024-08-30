РФ заявила в ООН, что Запад «вляпался в авантюру» в Курской области

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад, поставляя Киеву военную помощь, «по самые уши вляпался» в атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского дипломата, атака Украины на российский регион — фатальная ошибка президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что страны Запада старались откреститься от «курской авантюры» ВСУ.

«Но факты упрямо говорят о другом. Вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру», — сказал Полянский.

Он отметил, что Украина не решилась бы на атаку без помощи Запада и западного оружия.

До этого Полянский заявил, что совершаемые Украиной попытки обстрелов Курской АЭС стали возможны из-за «страусиной позиции» стран Запада.

28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров с украинскими властями в условиях действий ВСУ в Курской области быть не может.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают попытки проникнуть в город Курчатов, где расположена Курская АЭС.