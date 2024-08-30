Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ заявила в ООН, что Запад «вляпался в авантюру» в Курской области

Полянский в ООН: Запад вляпался в авантюру Зеленского в Курской области

close
Global Look Press

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад, поставляя Киеву военную помощь, «по самые уши вляпался» в атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского дипломата, атака Украины на российский регион — фатальная ошибка президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что страны Запада старались откреститься от «курской авантюры» ВСУ.

«Но факты упрямо говорят о другом. Вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру», — сказал Полянский.

Он отметил, что Украина не решилась бы на атаку без помощи Запада и западного оружия.

До этого Полянский заявил, что совершаемые Украиной попытки обстрелов Курской АЭС стали возможны из-за «страусиной позиции» стран Запада.

28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров с украинскими властями в условиях действий ВСУ в Курской области быть не может.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают попытки проникнуть в город Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами