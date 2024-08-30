Боррель назвал общую сумму военной помощи ЕС Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что общая военная помощь Евросоюза Украине достигла €43,5 млрд. Его слова приводит ТАСС.

«Общая военная помощь теперь превышает €43 млрд», — сказал он.

Затем Боррель уточнил, что она составляет €43,5 млрд.

До этого он заявил, что страны Евросоюза истощили свои военные запасы в связи с поставками помощи Украине. По словам Борреля, в Евросоюзе уже пополнили запасы в размере 700 тыс. снарядов калибра 155 мм, но, подчеркнул он, сообщество не сумело достигнуть своей цели, поскольку «планируемое количество должно составлять миллион снарядов». Он добавил, что европейские страны «активно наращивают производство».

Также Боррель обещал расширить подготовку украинских военнослужащих на территории стран Европейского союза сверх уже обученных 60 тысяч бойцов.

Ранее сообщалось, что помощь Запада Украине превысила $200 млрд.