Индия не согласилась провести саммит по Украине из-за России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пока не дал своего согласия на предложение Киева провести второй «саммит мира» по Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Индия настороженно отнеслась к украинской инициативе, поскольку она исключает Россию из процесса урегулирования. Как заявили Bloomberg в МИД Индии, «комментировать конкретные условия и методы на данном этапе рано».

30 августа Bloomberg сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Наренде Моди организовать конференцию по урегулированию украинского конфликта на территории Индии. По информации агентства, украинский лидер сделал свое предложение во время визита индийского премьера в Киев.

23 августа Моди встретился с Зеленским в ходе однодневного визита в Киев. Стороны планировали обсудить в том числе вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Детали программы визита Моди в Киев не раскрываются.

В июне в Швейцарии состоялся первый саммит по Украине, в котором приняли участие представители 92 стран, Россию на него не пригласили. В июле Киев заявил, что может пригласить российскую сторону на следующий саммит.

Ранее на Украине рассказали, где хотят провести следующий «саммит мира».