Посол Украины пожаловался на отсутствие доверия в коммуникации с Бразилией

Доверие практически полностью отсутствует в коммуникации между Украиной и Бразилией. Об этом сообщил бывший посол Украины в Германии, ныне посол в Бразилии Андрей Мельник в интервью изданию «Украинская правда».

«Доверие почти полностью отсутствует», — сказал он.

Ранее Мельник занимал должность посла ФРГ. Он запомнился своими резкими публикациями в социальной сети X. Однако в Бразилии, подчеркивает украинский посол, ему «четко и брутально» очертили красные линии.

«Все, что ты пишешь в Twitter, сразу читается и докладывается лично министру. Я это знаю, потому что мне об этом прямым текстом бразильцы говорят», — отметил посол.

До этого руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу заявил, что переговоры по Украине невозможно навязывать — стороны сами должны хотеть начать процесс мирного урегулирования.

В июле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что надеется на то, что в конфликте между РФ и Украиной произойдет «прорыв», который позволит начать мирные переговоры.

Ранее была названа страна, куда убегут власти Украины после победы России.