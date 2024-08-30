Зеленский предложил Моди обсудить переговоры по Украине до выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Индии Наренде Моди организовать конференцию по урегулированию украинского конфликта на территории его страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров до президентских выборов в США в ноябре», — говорится в сообщении.

По информации агентства, президент Украины сделал свое предложение во время визита индийского премьера в Киев. Однако, по данным источников, Моди отклонил предложение. Причиной тому стало скептическое отношение Индии к подобным инициативам из-за исключения РФ из процесса урегулирования.

23 августа Моди встретился с Зеленским в ходе однодневного визита в Киев. Стороны планировали обсудить в том числе вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Детали программы визита Моди в Киев не раскрываются.

Ранее в офисе Зеленского назвали визит Моди «историческим моментом».