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Потерю украинского F-16 назвали ударом по усилиям западных стран по помощи Киеву

MWM: крушение F-16 нанесло удар по усилиям западных стран по переоснащению Киева

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Ints Kalnins/Reuters

Потеря украинскими войсками одного из истребителей F-16 нанесла значительный удар по усилиям западных стран по переоснащению Киева. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine.

В материале отмечается, что всего Украина получила от зарубежных партнеров шесть F-16. При этом из-за уничтожения одного из истребителей у Киева осталось всего пять таких машин.

«Потеря <...> F-16 представляет собой значительный удар по усилиям Запада по переоснащению восточноевропейской страны», — говорится в публикации.

Авторы статьи обратили внимание, что от обстоятельств уничтожения истребителя зависит будущее усилий США и их союзников по помощи Украине.

29 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Украина потеряла первый из переданных ей F-16. В материале подчеркивалось, что это случилось всего через неделю после прибытия истребителей в зону конфликта.

Позже информацию об уничтожении воздушного судна подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там рассказали, что F-16 был задействован в отражении массированного ракетного удара со стороны российских войск 26 августа. Однако во время выполнения боевой задачи пилот истребителя перестал выходить на связь. Оказалось, что воздушное судно потерпело крушение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали крушение F-16 на Украине.

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