Песков отказался комментировать задержание в РФ наемников из Колумбии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о задержании в РФ двух граждан Колумбии, подозреваемых в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины (ВСУ), профильным структурам. Журналисты попросили его прокомментировать ситуацию в ходе регулярного брифинга.

«Я вообще не располагаю информацией о задержании граждан Колумбии, предлагаю обратиться в соответствующие службы», — сказал представитель российского президента.

30 августа в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили о задержании колумбийских граждан по подозрению в участии в боевых действиях на стороне украинских войск. Речь идет о двух мужчинах Медине Аранда Хосе Ароне и Анте Александере.

По информации ведомства, во время обыска у иностранцев нашли военную форму украинского образца с символикой националистического батальона «Карпатская сечь». Кроме того, силовики обнаружили документы, подтверждающие участие граждан Колумбии в незаконных действиях.

В результате в отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статье о наемничестве. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ РФ обнародовала видео с задержанными колумбийскими гражданами.