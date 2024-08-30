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Россия прорабатывала детали визита Путина в Монголию, являющуюся членом МУС

Песков заявил, что Кремль не переживает из-за визита Путина в Монголию

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Кремль тщательно готовил все детали визита российского президента Владимира Путина в Монголию, которая является членом Международного уголовного суда (МУС) и формально должна его арестовать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

Президент России 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. Это будет первая его поездка в страну, подписавшую Римский статут МУС в Гааге.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина. Он предполагает, что российский лидер по приезду в страну, подписавшую договор, должен быть арестован.

Песков рассказал, что администрация президента не переживает из-за этого.

«У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии. Разумеется все аспекты визита тщательно готовились», — сказал он, отвечая на вопрос, велись ли переговоры с властями Монголии по поводу ордера МУС.

Россия подписала статут в 2000 года, но до 2016 года не ратифицировала его. 16 ноября 2016 года Владимир Путин подписал распоряжение о намерении РФ не становиться участником договора.

Ранее Путина расцеловали в Ставропольском крае.

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