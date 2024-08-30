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Кадыров поздравил Лукашенко с 70-летием

Кадыров поздравил Лукашенко с юбилеем, назвав его прирожденным лидером

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с юбилеем. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в личном Telegram-канале.

По словам Кадырова, Лукашенко является прирожденным лидером и истинным патриотом своей страны. Глава Чечни подчеркнул, что президент Белоруссии мудро руководит своим государством и остается надежным союзником российского лидера Владимира Путина.

«Его дальновидная политика и решительные меры, направленные на развитие Республики Беларусь, заслуживают особого признания», — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что именно благодаря управленческой деятельности Лукашенко его страна стала примером устойчивого и процветающего государства.

Кроме того, Кадыров обратил внимание на постоянное развитие отношений между Чечней и Белоруссией. Он добавил, что вспоминает личные встречи с главой соседнего государства «с особой теплотой».

«Мы рады, что сегодня наш Национальный Лидер удостоил Александра Григорьевича высшей государственной награды России — ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Без всякого сомнения, это более чем заслуженная награда!» — подчеркивается в сообщении.

В конце глава Чечни пожелал Лукашенко крепкого здоровья, мира и благополучия.

Действующий президент Белоруссии родился 30 августа 1954 года. В этом году ему исполняется 70 лет.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с юбилеем.

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