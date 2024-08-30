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Посол Таджикистана в РФ провел встречу с консулами страны

Посол Таджикистана обсудил с консулами проблемы при въезде граждан страны в РФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Посол Таджикистана в РФ Давлатшох Гулмахмадзода провел совещание с консулами страны в четырех российских городах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство Душанбе в Москве.

В заявлении отмечается, что посол встретился с консулами в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Также он побеседовал с консулами в Уфе и Екатеринбурге.

По информации дипломатического представительства, одними из ключевых тем обсуждения стали условия проживания и трудовая деятельность граждан Таджикистана на территории РФ. Кроме того, участники совещания обменялись мнениями по вопросам обеспечения прав соотечественников за рубежом и по возникающим у людей проблемам при пересечении российской границы.

28 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской сообщила, что в прошлом году в РФ прибыли 3,5 млн трудовых мигрантов. Большинство из них являются гражданами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. В материале уточнялось, что на долю этих стран пришлось 87% от всех поставленных на учет мигрантов в 2023 году.

Ранее в Таджикистане прокомментировали введение в РФ ограничений на работу мигрантов.

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