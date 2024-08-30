Эксперт раскрыл, как по одной цифре номера телефона распознать мошенников

Если звонят с незнакомого номера, трубку лучше не поднимать, поскольку есть риск попасть на мошенников. Особенно это касается звонков из-за рубежа. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил эксперт в области кибербезопасности, ученый-криминалист, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

«Код России +7. Если +3 и иная какая-нибудь цифра — значит, это входящий звонок от оператора, находящегося за пределами Российской Федерации: Беларусь, Украина, Сейшельские острова, Европа и так далее. Вот с этих я рекомендую вообще не поднимать и сразу их вносить в черный список», — сказал эксперт.

Он добавил, что граждан, находящихся за пределами РФ, привлечь к ответственности практически невозможно. По его словам, часто телефонные мошенники являются резидентами недружественных стран, таких как Финляндия, Швеция, Литва, Латвия, Эстония и т.д.

Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов до этого предупреждал, что мошенники в преддверии нового учебного года могут создавать поддельные интернет-магазины школьных принадлежностей, которые продаются по очень низким ценам.

По его словам, после оплаты товаров в таких магазинах они могут не доставляться или прийти в ненадлежащем качестве. Помимо этого, злоумышленники создают сайты и объявления с фальшивыми курсами и репетиторами.

Ранее россиянам назвали главную причину «успеха» мошенников.