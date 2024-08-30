Главкома ВСУ Сырского раскритиковали из-за ситуации в районе Покровска

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского из-за продвижения российских войск к городу Покровск.

«Знаете ли вы, как Сырский решил мощно усилить опустошенное Покровское направление? Бригадами-зомби. Людьми, которые никогда не были в боях, а система управления такими бригадами не претерпевала слаживания. Что это вообще такое подробнее и какие системные проблемы с фрагментацией фронта и псевдо-резервами — я писала, пыталась достучаться до всех, публично и непублично. Но теперь имеем дальнейшие последствия», — заявила Безуглая.

До этого Безуглая писала, что ВС РФ взяли город Новогродовка к югу от Покровска за несколько дней. По ее словам, окопы перед Новогродовкой были пусты, а в самом городе практически не было украинской армии.

По ее мнению, если будет проведена ротация в Угледаре, то ВСУ потеряют и его.

Тем временем Financial Times писала, что военные раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за продвижения ВС РФ на востоке.

Ранее на Украине разгорелся скандал после слов Безуглой о крушении F-16.