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В Совфеде назвали «глупостью» очередной план Борреля по Украине

Сенатор Джабаров счел глупостью план Борреля по военному центру ЕС на Украине

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Willy Kurniawan/Reuters

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «очередной глупостью» план главы евродипломатии Жозепа Борреля создать военный координационный центр Евросоюза на Украине. В беседе с «Лентой.Ru» сенатор заявил, что Боррель хочет вписать свое имя в историю и назвал его «хромой уткой».

«Боррель очень хочет оставить свое имя в истории: он же уходит в октябре. Ему хочется показать, что он сыграл огромную роль в устройстве Европы. Он предлагает очередную глупость: то, что он хочет, — это путь к прямому конфликту с нашей страной», — заявил Джабаров.

По словам парламентария, к заявлениям главы евродипломатии стоит относиться спокойно, поскольку он «уходящий политик и хромая утка». Боррель набивает себе очки на будущее и «не более того», полагает сенатор.

До этого Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, тем не менее он призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по территории РФ.

Накануне, 29 августа, Боррель на неформальной встрече глав МИД ЕС, куда он прибыл с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, приветствовал атаку украинских подразделений на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством» и призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Ранее в Совфеде ответили на призыв Борреля бить по РФ словами «может прилететь обратно».

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