В Совфеде назвали «глупостью» очередной план Борреля по Украине

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «очередной глупостью» план главы евродипломатии Жозепа Борреля создать военный координационный центр Евросоюза на Украине. В беседе с «Лентой.Ru» сенатор заявил, что Боррель хочет вписать свое имя в историю и назвал его «хромой уткой».

«Боррель очень хочет оставить свое имя в истории: он же уходит в октябре. Ему хочется показать, что он сыграл огромную роль в устройстве Европы. Он предлагает очередную глупость: то, что он хочет, — это путь к прямому конфликту с нашей страной», — заявил Джабаров.

По словам парламентария, к заявлениям главы евродипломатии стоит относиться спокойно, поскольку он «уходящий политик и хромая утка». Боррель набивает себе очки на будущее и «не более того», полагает сенатор.

До этого Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, тем не менее он призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по территории РФ.

Накануне, 29 августа, Боррель на неформальной встрече глав МИД ЕС, куда он прибыл с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, приветствовал атаку украинских подразделений на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством» и призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Ранее в Совфеде ответили на призыв Борреля бить по РФ словами «может прилететь обратно».