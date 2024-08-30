Медведев заявил, что казна Украины пустеет

У Украины почти не осталось источников дохода, ее казна пуста. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, именно поэтому украинские власти пытаются вернуть Донбасс, поскольку более половины ресурсной базы полезных ископаемых ($7,3 трлн из $14,8 трлн) приходится на регион. Еще в $821 млрд оцениваются ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей, которые также вошли в состав Российской Федерации.

При этом ресурсы Западной Украины оцениваются в $723 млрд, что не превышает 5% всех запасов, заметил политик.

Медведев высказал мнение, что Запад, который спонсирует Украину, заинтересован в возвращении долга, и именно доступ к полезным ископаемым может компенсировать потоки денег, чтобы их получить. Партнера «требуют от своих подопечных войны до последнего украинца».

Зампред Совбеза добавил, что экономическая основа Украины подорвана, «незаконно полученная» в 1991 году ресурсная база вернулась в Россию, а западная помощь скоро закончится. На основании этого, по словам Медведева, Украина столкнется с быстрым разложением и неминуемым распадом.

Ранее Медведев исключил переговоры о мире с Украиной до «полного разгрома врага».