Итальянский журналист Пьетро Страмецци в беседе с Tsargrad.tv высказался о нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По его словам, «грязные игры» Киева отвернули даже тех итальянцев, кто изначально высказывал поддержку Украине.

«Итальянцы в Европе больше всех поддерживают Россию. <...> Даже те итальянцы, которые раньше поддерживали [украинского лидера] Владимира Зеленского, выступают против него», — рассказал Страмецци.

Финский журналист Кости Хейсканен до этого заявил, что иностранным репортерам важно объединиться, забыть все распри и вместе делать честные репортажи о России, показывая, чем на самом деле живет страна. По его словам, важной составляющей совместной работы должна быть борьба с русофобией и разжиганием ненависти в западных странах.

Он также сообщил, что совместно с итальянским военным корреспондентом Андреа Лучиди открыл в Москве специальный корпункт для иностранных журналистов, которые хотят рассказывать объективную информацию о России и специальной военной операции на Украине, а не навязываемую западными СМИ.

Ранее стало известно о снижении доверия европейцев к западным СМИ.