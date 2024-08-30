В Грузии более 200 НПО уже обратились за регистрацией по закону об иноагентах

Первый заместитель министра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили заявила, что в Национальное агентство гражданского реестра министерства юстиции за регистрацией по вступившему в силу закону «О прозрачности иностранного влияния» уже обратились более 230 неправительственных организаций. Об этом она сказала на заседании Конституционного суда, который рассматривает иски президента, оппозиции, НПО и СМИ против закона об иноагентах, передает ТАСС.

«По обновленным данным на этот момент, в Национальное агентство гражданского реестра обратились с заявлением 233 организации с целью регистрации», — заявила она.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее экс-президент Грузии заявил об идеологической победе России.