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В США сочли крушение F-16 ВС Украины серьезным ударом

WP: крушение истребителя F-16 ВС Украины является серьезным ударом для Киева

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Крушение американского истребителя F-16 и потеря пилота Алексея Меся является «огромным ударом» для Киева. Такое мнение выразил обозреватель американской газеты The Washington Post Брайан Питч.

Месь, чей позывной был «Moonfish», был одним из публичных лиц, выступавших за поставку Украине этих истребителей. Он летал в Вашингтон, чтобы представить доводы в пользу их передачи украинским войскам.

В своей статье Питч отмечает, что для расследования причин крушения истребителя была назначена специальная комиссия. По предварительным данным, F-16 упал, отражая российскую атаку.

Украина усиленно лоббировала на Западе дорогие и мощные F-16, и по состоянию на это лето получила лишь небольшое их количество.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В генштабе ВСУ заявляли, что это произошло 26 августа во время отражения массированного ракетного удара со стороны РФ. Причину крушения самолета власти страны не назвали, но нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что F-16 сбили украинской ракетой Patriot.

Ранее Пентагон отказался подтвердить, что система Patriot сбила украинский F-16.

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